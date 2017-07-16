الأمن يصفي 6 إرهابيين في الإسماعيلية والجيزة

القاهرة (وكالات)

تمكنت قوات الأمن المصرية من تصفية 6 عناصر إرهابية في عمليتين منفصلتين أمس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس: «في إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، والعمل على تقويض نشاط كوادرها، وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة. وقد توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني حول تردد عناصر إرهابية من حركة حسم (إحدى الكيانات المسلحة للجماعة الإرهابية) بطريق أبو رجوان/&rlm&rlm&rlm محافظة الجيزة لتنفيذ إحدى العمليات العدائية، فتم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتمشيط الطريق لضبطهم. وأسفرت عمليات التتبع عن وجود تلك العناصر بالمنطقة المُشار إليه، وحال اقتراب القوات منها بادر مُستقليها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع اثنين وهما:

1. الإخواني الإرهابي/&rlm&rlm&rlm سلامة سعيد كامل عطا (مواليد 5/&rlm&rlm&rlm8/&rlm&rlm&rlm1978 مدرس&ndash يقيم كفر المنشى/&rlm&rlm&rlm مركز أبوحمر بسيون/&rlm&rlm&rlm محافظة الغربية).

2. الإخواني الإرهابي/&rlm&rlm&rlm محمد كمال مبروك عبدالله (مواليد 9/&rlm&rlm&rlm6/&rlm&rlm&rlm1993 &ndash طالب بكلية زراعة &ndash يقيم قرية الطيرية/&rlm&rlm&rlm مركز كوم حمادة البحيرة). وعُثر بمحل الواقعة على 2 بندقية آلية عيار 7,62×39 مم وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات. ويشار إلى أن المذكورين من كوادر حركة حسم الإرهابية والسابق اضطلاعهما بدور بارز لمصلحتها خلال الفترة الماضية تمثل في تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستي (الأسلحة المختلفة &ndash العبوات الناسفة) لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، كما أن الأول محكوم عليه بالمؤبد في القضايا «257/&rlm&rlm&rlm2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، 289/&rlm&rlm&rlm2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، 64/&rlm&rlm&rlm2016 جنايات عسكرية الإسكندرية»، وأن الثاني مطلوب ضبطه في القضية رقم 420/&rlm&rlm&rlm 2017 حصر أمن دولة عليا» الحراك المسلح للجماعة الإرهابية».