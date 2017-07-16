الأمن السعودي يردي إرهابياً بحرينياً في القطيف

الرياض(وكالات)

قتلت قوات الأمن السعودية مطلوباً أمنياً متورطاً في قضايا إرهاب في محافظة القطيف. وقالت مصادر إعلامية سعودية إنه قتل في وقت متأخر الليلة قبل الماضية في عملية أمنية جرت في مدينة سيهات في المنطقة الشرقية للمملكة، مضيفة أن المطلوب القتيل كان بين تسعة مطلوبين من قبل وزارة الداخلية التي قالت إنه متورط في «استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية».

وقالت قناة العربية الإخبارية في موقعها على الإنترنت، «العربية.نت» إن قوات الطوارئ السعودية قضت على المطلوب الأمني حسن محمود علي العبدالله - بحريني الجنسية - مساء أمس الأول الجمعة في سيهات، ليلحق بأخيه الإرهابي علي العبدالله الذي قتل في مواجهة أمنية في بلدة العوامية في القطيف في 23 فبراير العام الماضي، فيما قبضت الجهات الأمنية في مداهمة بالعوامية على أخيهما الآخر حسين العبدالله.

ويعد حسن من المطلوبين في قائمة التسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، حيث تم القضاء على ثلاثة منهم وهم: فاضل آل حمادة وجعفر المبيريك وأخيراً حسن العبدالله، ليتبقى ستة أشخاص فقط، وقد أعلنت الداخلية السعودية عن مكافأة مليون ريال للإبلاغ عن مطلوب. وأكد المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية البحرينية في بيان سابق له، أن عملية التنسيق والمتابعة الدائمة مستمرة بين الإدارة ونظيرتها في السعودية، موضحاً أن المطلوب سابقاً حسن محمود علي عبد الله من مواليد سوريا، ويحمل والده الجنسية البحرينية ووالدته سعودية الجنسية، ولديه إقامة شبه دائمة في السعودية، وشارك بشكل مستمر في أعمال الشغب في منطقة القطيف، ولديه شقيقان شاركا في ارتكاب أعمال إرهابية، وقتل أحدهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة السعودية، كما تم في وقت سابق إبعاد والده من السعودية وإدراجه على قائمة المنع من دخول أراضي المملكة.

أما البحريني علي العبدالله، فقد أعلنت السلطات الأمنية السعودية عن القضاء عليه، وذلك خلال وجوده في إحدى المزارع في العوامية في القطيف، حيث ارتكب كثيراً من الجرائم الإرهابية مع بعض عناصر قائمة الـ23 في القطيف، منذ عامين، ومنها تسببه في استشهاد عدد من رجال الأمن ومواطنين، إضافة إلى إشعال النار في أنبوبي نفط شمال بلدة العوامية في 2014. وأوضحت المصادر أن الأشقاء البحرينيين الثلاثة «العبدالله» يرتبطون مع المطلوب ضمن قائمة الـ23 سلمان علي سلمان آل فرج، حيث إنه خالهم، وكان الإرهابي علي العبدالله قتل في مواجهة أمنية للتغطية على هروب خاله سلمان في مواجهة مع الأجهزة الأمنية في إحدى مزارع العوامية.