أعلام الإمارات تزين مهرجان نجم البلدة في المكلا

بسام عبدالسلام (عدن)

دشنت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، مهرجان «نجم البلدة السياحي» والذي يقام سنوياً على شواطئ المحافظة المطلة على بحر العرب. وحملت المهرجان هذه العام شعار «المكلا أمن وأمان»، تزامناً مع النجاحات المتواصلة التي تحرزها الأجهزة الأمنية والعسكرية في إعادة تطبيع الحياة، وترسيخ الأمن والاستقرار، ويقام على مدى 13 يوماً، ويتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتراثية التي تعكس حضارة حضرموت وموروثها الاجتماعي.

وزينت أعلام دولة الإمارات فعاليات المهرجان تقديراً للجهود التي بذلتها في عمليات تحرير المكلا والمدن الساحلية بحضرموت، وصولاً إلى جملة المشاريع الإغاثية والتنموية التي تبنتها لإعادة الأمل والحياة للمواطنين عقب التخلص من تنظيم القاعدة الإرهابي.

يعد المهرجان من أبرز الفعاليات السنوية التي كانت تنظم خلال السنوات الماضية، إلا أنها انقطعت في ظل الأحداث التي شهدتها اليمن منذ عام 2011، وأعادت السلطات تنظيمه ضمن الجهود الرامية لتطبيع الأوضاع في المدينة، وتأكيداً للنهوض من جديد عقب طرد التنظيمات الإرهابية في أبريل 2016 من ساحل حضرموت، على رأسها مدينة المكلا عاصمة المحافظة.

وأثناء التدشين، أكد وكيل محافظة حضرموت، المهندس محمد العمودي، أن حضرموت تعيش أفضل أيامها في ظل الجهود المتواصلة لترسيخ الأمن والاستقرار منذ التخلص من قوى الشر والإرهاب بمساندة الأشقاء في التحالف العربي، على رأسهم السعودية والإمارات، مضيفاً أن قيادة السلطة المحلية عازمة على مواصلة جهودها في تطبيع الأوضاع في مختلف القطاعات بما يعزز الاستقرار الكامل.

وأضاف أن المدينة ستظل آمنة بصلابة أبنائها وأجهزة الأمن والجيش، على رأسها قوات النخبة الحضرمية التي تعتبر صمام الأمان في وجه الجماعات الخارجة عن النظام والقانون والتنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن إقامة المهرجان تأتي في ظل ما تنعم به المكلا وحضرموت عامة من استقرار وسط التفاؤل بمستقبل أفضل ومشرق، مشيداً بالدور الإماراتي الملموس الذي ساهم في تعزيز جهود السلطة المحلية في إنعاش عدد من القطاعات الخدمية الأساسية.

وأكد مدير عام المكلا، عبدالباقي الحوثري أن المدينة تستعيد عافيتها وأمنها واستقرارها بشكل متواصل، مشيداً بدور دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم مساعدات غير محدودة في سبيل إعادة الحياة الطبيعية، وتعزيز الأمن والأمان بشكل متكامل، مشيراً إلى أنها فرصة لإنعاش الجانب السياحي في المديرية.

وعبر عدد من الأهالي المشاركين في تدشين المهرجان عن سعادتهم وفرحتهم باستمرار تنظيم المهرجان لما يحمله من دلائل على عودة الأمن والأمان، مضيفين أنهم يعيشون أوضاعاً مستقرة في ظل الجهود المتواصلة لتأمين المدينة من عودة العناصر الإرهابية التي ظلت على مدى عام جاثمة على صدرها.