التحالف يقصف مخازن أسلحة في قاعدة بصنعاء

عقيل الحلالي (صنعاء)

شنت طائرات التحالف العربي غارتين على قاعدة الديلمي العسكرية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي شمال العاصمة اليمنية صنعاء. وأفاد شهود عيان بأن سلسلة انفجارات عنيفة تلت عملية القصف مع تصاعد أعمدة الدخان، ورجحت المصادر تدمير مخزن أسلحة وذخائر للميليشيات. كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فجر أمس، غارات عدة على جبهة نهم شمال شرق صنعاء، مستهدفة تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة المدفون.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن الجيش الوطني صد هجوما للميليشيات على مواقعه في منطقتي بران والمدفون على جبهة نهم خلال الساعات الماضية، ودارت اشتباكات استمرت أكثر من عشر ساعات تم خلالها كسر الهجوم، وإجبار الميليشيات على التراجع وتكبيدها أكثر من ثلاثين قتيلاً وجريحاً.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القيادي في ميليشيات الحوثي والمشهور بالمهندس العسكري أسامة المداني لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه على الحدود السعودية قبالة نجران بغارة جوية للتحالف العربي.