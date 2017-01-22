سفراء ومسؤولون: الإمارات تمتلك رؤية طموحة للتحول إلى الطاقة المتجددة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد سفراء ومسؤولون أوروبيون أن دولة الإمارات لديها رؤية مستقبلية طموحة في التحول إلى الطاقة المتجددة من حيث إنتاجها واستخدامها، خاصة بعد البدء في تنفيذ اتفاقية باريس، والتوسع في مجال الاستثمار في قطاع إنتاج الطاقة المتجددة، الذي بلغ حجم الاستثمار فيه أكثر من 300 مليار دولار العام الماضي 2016.

وقال السفير باتريزيو فوندي سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة عن اهتمام دولة الإمارات بالطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر: «إن الاقتصاد الأخضر من القضايا المهمة والرئيسة الآن في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم، ونحن نجد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تحرص على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقوم بالعديد من الخطوات، وكان لدولة الإمارات تمثيل في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش نوفمبر الماضي، وهذا من الأمور المهمة».

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن دولة الإمارات من الدول التي كان لها تمثيل جيد ونشط في مؤتمر التغير المناخي COP 21، وCOP 22»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات لديهما النهج نفسه في التحول إلى آليات الاقتصاد الأخضر والالتزام بالمتطلبات في هذا الشأن، حيث إن الحفاظ على البيئة أصبح من الأمور الضرورية للإنسانية الآن.

وأشار فوندي إلى أن التزام الإمارات بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر يساعد في الاستثمار بمجالات متعددة، علاوة على التعاون، وتمت بالفعل مناقشة العديد من القضايا في مجال الطاقة، أهمها في اجتماع «آيرينا»، الذي عقد خلال الأيام الماضية، حيث تم تسليط الضوء على كيفية تطوير مجالات الاستثمار في الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد قفزة في استثمارات الطاقة المتجددة، ولدي تفاؤل كبير بهذه الخطوات التي بلا شك تسهم في دعم التعاون.