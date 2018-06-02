سيد المرسلين أكثر الأنبياء معجزات.. أعظمها القرآن

القاهرة (الاتحاد)
أيّد الله أنبياءه ورسله بمعجزات عظيمة، ودلائل قاطعة على صدق دعوتهم، وأيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكثير من المعجزات، وكان القرآن الكريم أعظمها، إضافة إلى العديد من المعجزات الحسية، شاهدها الصحابة في زمن الرسول. قال العلامة الحليمي: إنه جمع له كل ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائل ولم يجمع ذلك لغيره، بل اختص كُل واحد بنوع.
والمعجزة هي أمر خارق للطبيعة والعادة، وسميت بهذا الاسم لعجز البشر عن الإتيان بمثلها، وتعددت معجزاته صلى الله عليه وسلم مع النبات والحيوان والجماد، ومنها، انشقاق القمر قال تعالى: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ)، «سورة القمر: الآية 1»، ومما روي أن أهل مكة شأن غيرهم من الأمم سألوا رسول الله أن يريهم آية أو معجزة، فأراهم عليه الصلاة والسلام القمر شقين.
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وكان الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال أنس بن مالك: رأيت رسول الله، وقد حانت صلاة العصر، والتمس الناس الماء للوضوء، فلم يجدوه، وكان عددهم قرابة ثلاثمئة رجل من أصحاب الرسول، فأُتي النبي بماء للوضوء في إناء، فوضع صلى الله عليه وسلم يده فيه، وأمر الناس أن يتوضؤوا، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس عن آخرهم.