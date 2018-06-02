الرفق خلق عظيم جامع لمكارم الأخلاق

أحمد محمد (القاهرة)
الرفق هو لين الجانب، ولطافةُ الفعل، والأخذُ بالأيسر والأسهل، وأخذ للأمور بأحسن وجوهها وأيسر مسالكها، هو رأس الحكمة، ودليل كمال العقل وقوة الشخصية والقدرة على ضبط التصرفات واعتدال النظر، من مظاهر الرشد، وثمرة كبرى من ثمار التديُّن الصحيح، فيه سلامة العِرض، وصفاء الصدر، وراحة البدن، خلق كريم عظيم، من أخلاق الإسلام الراقية، وصفة عظيمة جامعة لمكارم الأخلاق، فيه راحة الجسد، من حسن الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ»، وقال: «مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الخَيْرِ».
قال ابن القيم في «الوابل الصيب»، من رَفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمَهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفةٍ عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه.
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قال أَبو حاتم، الواجب على العاقل لزوم الرفق، وترك العجلة، إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها، والعاقل يلزم الرفق في الأوقات والاعتدال في كل الحالات، وما لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف، وفي ترك الرفق يكون الخرق، وفي لزوم الخرق تُخاف الهلكة.
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وقال الغزالي: اعلم أن الرفق محمود، ويضاده العنف والحد، والعنف نتيجة الغضب والفظاظة، والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة، وقد يكون سبب الحدة الغضب، وقد يكون سببها شدة الحرص، بحيث يدهش عن التفكر ويمنع من التثبت، فالرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب والشهوة، وحفظهما على حد الاعتدال، وبالرفق والتيسير واللين والسماحة تُفتح مغاليق القلوب، زينة كل شيء.