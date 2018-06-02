ماء المطر.. نقي وخالٍ من الفيروسات والبكتريا

القاهرة (الاتحاد)
يشعر المؤمن بنعم الله عليه في كل شيء حوله، يرى النعمة في نزول المطر، نعمة عظمى من الله، فالماء هو مادة الحياة وإكسيرها السحري، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم 49 مرة، وأمتن على الخلق بأن أنزله عليهم، فقد خلق الإنسان والدواب وجميع الكائنات الحية من الماء، وأخرجه من الأرض، وأنزله من السماء عذباً فراتاً طهوراً بقدر في دورة طبيعية تحفظ كميته ثابتة كل عام، وأساله في الأودية، يشربه الناس والأنعام، ويُحيي به الأرض بعد موتها.
ويؤكد العلماء أن الماء أساس كل شيء حي، وأدق تعريف له أنه سائل الحياة العجيب، نزل من السماء بقدر، وأنه مُصرَّف بين الناس بتقدير العزيز العليم، يخزنه الله في خزائن عديدة وأزمنة مديدة لأقوام يشربون منها، كلما نزل المطر اهتزت الأرض وزاد حجمها بسبب الحركة، يقول تعالى: (... وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ)، «سورة الحج: الآية 5»، ومعنى هامدة ميتة يابسة، واهتزت تحركت، وربت زادت في الحجم، وهذه حقيقة علمية يؤيد بها العلم القرآن، وإذا ما أنزل الله المطر من السماء دبت الحياة فيها وأنبتت من كل زوج بهيج.
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يقول الدكتور زغلول النجار أستاذ علوم الأرض وزميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم، نزول المطر من السحاب لا يزال عملية غير مفهومة علميا بتفاصيلها الدقيقة، لأنها تتم بعدد من العمليات غير المشاهدة، والمطر من الرزق، لا يهبه إلا الله، قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ)، «سورة النحل: الآية 10»، ووصف الماء بأنه مبارك كثير العطاء قال تعالى: (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ)، «سورة ق: الآية 9».
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