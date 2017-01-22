شركات التقنية الكبيرة تتسابق لجمع البيانات

ظل محور الثروة وقوة التأثير في قطاع التقنية، يدور حول من يفرض سيطرته على نشاطي البرامج والأجهزة التي تعمل عليها هذه البرامج. أما الآن، فقد أصبحت البيانات التي يتم جمعها بكميات ضخمة، والتي تمثل كل شيء تقريباً من الذكاء الاصطناعي إلى التسوق الإلكتروني، تشكل بؤرة تركيز قطاع التقنية. ويتساءل الأكاديميون وصانعو القرار، خصوصاً في أوروبا، عما إذا كانت شركات الإنترنت الكبيرة مثل، «جوجل» و«فيسبوك»، تخطط لاستخدام مصادر بياناتها كحاجز ضد الداخلين وعمليات الابتكار الجديدة.

وخضعت «جوجل» و«فيسبوك» و«آبل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» خلال السنوات القليلة الماضية، لتحقيقات حول عمليات تتعلق بالتهرب الضريبي والقرصنة الإلكترونية ومكافحة الاحتكار. لكن خلال السنوات المقبلة، ربما ينصب تركيز المنظمين حول العالم، على من لديه القدرة على السيطرة على نوعية البيانات، في الوقت الذي تصارع فيه الحكومات للفهم والسيطرة على شركات التقنية الأميركية الكبيرة.

وأصدرت المفوضية الأوروبية ومجلس اللوردات، تقارير في السنة الماضية بخصوص شركات منصات رقمية، تلقي الضوء على الدور المهم الذي يلعبه جمع البيانات وتحليلها وتوزيعها، في خلق وتشكيل الأسواق.

وفي الوقت الذي يسعى فيه المنظمون الحكوميون لسبر غور الحقبة الجديدة من المنافسة على البيانات، أدركوا أنه ليس من السهولة إقامة الحجج العادية لمكافحة الاحتكار. على سبيل المثال، لا شك في أن استخدام المزيد من البيانات لتحسين الخدمة للمستخدمين واستهداف الإعلانات بدقة أكثر، يعود بفوائد كثيرة.

ويرى بعض الخبراء أنه وفي خضم مثل هذا السوق المحتدم المنافسة، ربما تفقد خصوصية المستهلك الشيء الكبير من الحماية. وتتشابه المخاوف الناجمة عن المنافسة، مع التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي حول البرامج و«مايكروسوفت». ويتلخص القلق في أنه في حين تجذب شركات الإنترنت الكبيرة المزيد من المستخدمين والمعلنين، وبالتالي تجمع مزيداً من البيانات، يحول تأثير الشبكة القوي والفعال دون انتقال المستخدمين والمعلنين بعيداً عن المنصة الرقمية، مثل ما هو الحال في «جوجل» عند البحث أو «فيسبوك» في شبكات التواصل الاجتماعي.