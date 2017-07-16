أمطار «الروايح» على المنطقة الوسطى



تاريخ النشر: الأحد 16 يوليو 2017 عائشة الكعبي، وام (أبوظبي، المنطقة الوسطى) هطلت كميات كبيرة من أمطار «الروايح» على المناطق الوسطى مساء أمس، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، صاحبتها رياح ورعد وبرق، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون السحب الركامية، وتركزت الأمطار على طريق الشارقة كلباء ومنطقة شوكة التابعة لإمارة رأس الخيمة. وبدأ سقوط المطر على شكل زخات خفيفة ثم ازداد واستمر سقوط المطر لفترات متفاوتة، فيما شهدت منطقتي حتا وجيما التابعتين لإمارة دبي، ومنطقتي فلي والمدام هطول كميات قليلة من الأمطار. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد اليوم طقس حار إلى شديد الحرارة ومغبر بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة مع نشاط السحب وعلى المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الغربية. وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 12 - 30 كم/&rlmساعة بوجه عام تصل 38 كم/&rlm ساعة أحياناً نهاراً. وحالة البحر متوسط الموج، وارتفاع الموج من 1 - 2 /&rlm3 أقدام قرب الساحل، و2 - 5/&rlm4 أقدام بالعمق، وأعلى مد عند الساعة 18:24 مساء وأدنى جزر عند الساعة 11:09 مساء.