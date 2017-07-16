محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحرص على تعزيز علاقاتها مع تشاد

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي، فخامة الرئيس إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد الصديقة الذي يقوم بزيارة للدولة حالياً.

ورحب سموه برئيس تشاد والوفد المرافق له، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس تشاد، آفاق تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشاد الصديقة، وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، في ظل ما يربط بينهما من علاقات صداقة عميقة. واستعرض الجانبان أوجه العمل المشترك والأفكار والمشاريع والفرص التي من شأنها أن تحقق المصالح المتبادلة، وإمكانية الاستفادة من خبرات وتجارب البلدين في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بإقامة الشراكات الاقتصادية والبرامج التنموية، والمشاريع الحيوية الناجحة.