طاقم مارادونا إلى الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن نادي الفجيرة تعاقده رسمياً مع برونو مافوني ولويس ايسلاس ضمن الإطار الفني للمدرب الأرجنتيني مارادونا، لمساعدته في الشؤون الفنية، كما قرر التعاقد مع جاستون البيرتو مدرباً لحراس المرمى، وذلك ضمن الجهود الرامية لتهيئة أفضل الظروف التي تساعد الفريق على التحضير الجيد للموسم الجديد، وتوفير كل ما يمكن أن يمثل الإضافة القوية لدعم طموحاته في الوصول إلى الهدف المنشود بالصعود إلى المحترفين في الموسم المقبل.

وأكد يوسف عبدالله، مشرف فريق الفجيرة أن الجهود الكبيرة والدعم اللافت من الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس النادي مهدت الطريق للوصول إلى هذه المرحلة التي أثمرت عن تعاقدات مهمة خلال الفترة الماضية بوجود المدرب مارادونا والعناصر الشابة من اللاعبين المواطنين الذين يمثلون الإضافة القوية في الموسم الجديد، موضحاً أن مجلس إدارة النادي بقيادة ناصر اليماحي يسعى لحسم الخيارات الخاصة باللاعبين الأجانب الذين يعول عليهم لمساعدة الفريق على تحقيق طموحات الجماهير، في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف: «نتمنى تحقيق الأهداف المطلوبة من فترة الإعداد الحالية بالتجمع الداخلي، قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي في هولندا، وحرصنا على تسريع إجراءات الفحوصات الطبية للاعبين تمهيداً لإطلاق مرحلة التدريبات، ومتابعة كل الأمور الخاصة باللاعبين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المرحلة».