مذكرة تفاهم بين «الأوراق المالية» واتحاد الكرة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن المؤسسات الرياضية في الدولة تلعب أدواراً تنموية مهمة تتخطى حدود الأنشطة الرياضة، إلى تقديم منتج رياضي احترافي متميز على مستوى عالمي، يسهم في رفع مكانة الدولة وتعزيز سمعتها في المحافل والسجلات الرياضية.

وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن اهتمام اتحاد الكرة بالأخذ بالأساليب العلمية المتطورة في إدارة الأندية الرياضية والنظر إليها ككيانات اقتصادية، تسهم في خطة التنمية بالدولة مبادرة استثنائية تضع أسساً ومعايير لبناء شراكة استراتيجية بين الجهة التنظيمية لقطاع الأسواق المالية- ممثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع- واتحاد كرة القدم بهدف تعزيز القدرة التنافسية للأندية الرياضية في الدولة.

ونوه إلى أن العديد من الأندية الرياضية في الدولة التي أسست شركات تجارية وشركات استثمارية ستستفيد من المبادرات التي تضمنتها مذكرة التفاهم التي ستضع الأساس لإطار عمل موحد يمكن من خلاله العمل على دعم جهود تحول هذه الأندية إلى مؤسسات تدار بطريقة اقتصادية ناجحة وفق نموذج الشركات العالمية، ولفت إلى أن الاندماجات التي تتم بين عدد من الأندية الرياضية في الدولة، من شأنها تأسيس مؤسسات رياضية عملاقة وقوية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً في مختلف المحافل والمنافسات الرياضية.

جاء ذلك تعقيباً على مذكرة التفاهم التي وقعها كل من هيئة الأوراق المالية والسلع واتحاد الكرة، واستهدفت تعزيز التعاون بينهما في مجالات الإدارة الرشيدة والحوْكمة، وتقديم المشورة والدعم الفني فيما يخص عمليات الاندماج بين المؤسسات الرياضية، وتعزيز الجهود الرامية إلى الدفع في اتجاه تحول المؤسسات الرياضية إلى شركات مساهمة عامة.

وقع المذكرة عن الهيئة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة والمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة.

يأتي التوقيع على المذكرة انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة، إيماناً منهما بأن التعاون بين الطرفين يسهم في تعزيز برامج التنمية المحلية، ويدعم الجهود الرامية لتنفيذ خطط التنمية في الدولة.