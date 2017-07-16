أسامة أحمد (لندن)

افتتح صادق خان عمدة لندن مساء أمس الأول في الملعب الأولمبي النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم لـ«بارالمبية» ألعاب القوى بمشاركة 92 دولة، في وقت كان الحزن العنوان البارز لانطلاقة الحدث بعد وفاة عبدالله حيايي لاعب منتخبنا لأصحاب الهمم في ملعب نيوهام ليجر سنتر، خلال التدريبات بعد سقوط عارضة قفص الرمي على رأسه قبل انطلاقة هذه التظاهرة العالمية. واقتصر حفل الافتتاح على كلمات ورفع العلم دون طابور عرض للمنتخبات المشاركة في نسخة لندن، كما كان يحدث في مثل هذه الأحداث العالمية الكبيرة.

وقدم السير فيليب كرافين رئيس اللجنة البارالمبية الدولية في بداية كلمته التعازي إلى الحركة البارالمبية العالمية وبعثة منتخب الإمارات في وفاة عبدالله حيايي في الملعب، معدداً مآثر الفقيد خلال مسيرته الرياضية، ومشيراً إلى أن اللاعب الإماراتي توفي وهو يرتدي قميص بلاده.

وأشار إلى أن فقيد الحركة البارالمبية كان يملك العديد من الطموحات من أجل رفع علم بلاده عالياً خفاقاً في المحافل القارية والدولية، مبيناً أن أسرته ظلت تقف معه من أجل أن يقدم كل ما عنده خلال المشاركات الخارجية.

ورحب وارنر رئيس اللجنة المنظمة بالمشاركين في نسخة لندن 2017، متطلعاً أن تحقق جميع الأهداف المنشودة من القائمين على أمر الحدث في لندن والحركة البارالمبية العالمية.