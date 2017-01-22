«المشرق» يطلق خدمة الدّفع الإلكتروني «سامسونج باي»

دبي (الاتحاد)

أطلق بنك المشرق خدمة الدفع الإلكتروني «Samsung Pay» من سامسونج كأول بنك في المنطقة يحصل على تلك الخدمة ليقدمها لعملائه، معززاً مكانته في مجال الابتكارات المصرفية.

ومع الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان حاملي بطاقات الخصم والائتمان من المشرق، سواءً فيزا أو ماستركارد، القيام بتسديد قيمة مشترياتهم لدى أي متجر بطريقة سريعة ومريحة، دون استخدام البطاقات البلاستيكية، وتتوافق خدمة الدفع الآمنة من «سامسونج» عن طريق الهاتف المحمول مع أحدث تقنيات التواصل قريب المدى وتقنيات النقل المغناطيسي الآمن.

وقال سوبروتو سوم، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: «تقديم هذه الابتكارات يعود بالفائدة على عملائنا. نحن متحمسون لنقدم لعملائنا أدوات رقمية تجعل حياتهم أفضل. بالنسبة لعملائنا فإن الحصول على تجربة أفضل يعني أنها يجب أن تكون بسيطة وسريعة ومريحة. لقد قدمنا عدة ابتكارات خلال عامي 2015 و2016 مثل خدمة التحكم بالبطاقات وخدمة السحب النقدي من دون بطاقة».

ويحصل العملاء الجدد الذين يتقدمون للحصول على بطاقات المشرق سوليتير أو سمارت سيفر جلوبل أو بلاتينيوم إيليت الائتمانية على هاتف سامسونج غالاكسي إس7 إيدج مجاناً، وذلك لفترة محدودة فقط. وسوف تكون خدمة «Samsung Pay» مبرمجة مسبقاً بهذه الهواتف ليكون عملاء المشرق أول المستعملين لهذه الخدمة الأولى من نوعها في المنطقة. ولضمان أمن بيانات العملاء تستخدم هذه الخدمة المصادقة البيومترية، الترميز وسامسونج نوكس لتأمين معلومات دفع العملاء.