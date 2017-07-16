3 ملفات تنتظر الحسم على طاولة «الملك» الشرقاوي

رضا سليم (الشارقة)

يبدأ البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب فريق الشارقة تصفية اللاعبين تدريجياً خلال هذا الأسبوع، بعدما منح جميع اللاعبين المشاركين في التدريبات فرصة لإثبات أحقيتهم للعب مع الفريق، منذ بدء التجهيز للموسم الجديد الأسبوع الماضي، وأمهل الجميع فرصة لمدة 10 أيام على أن يعلن القائمة النهائية، قبل السفر إلى معسكر النمسا يوم 25 يوليو الجاري. ومن المنتظر أن تعقد شركة كرة القدم برئاسة عبدالله العجلة اجتماعاً مساء اليوم مع أعضاء الشركة بعد إعلان هيكلها الخميس الماضي، وتضم محمد سعيد بوزنجال نائباً ورضا عباس وراشد سالم الياس وأحمد مبارك الجنيبي، حيث سيتم توزيع الحقائب، وسيكون المنصب الأهم هو الإشراف على الفريق الأول، والمرشح له أحمد مبارك بحكم قربه من خلال منصب مدير الفريق لعدة مواسم، بل يعد من أكثر الإداريين الذين استمروا في مناصبهم، وعلى دراية بكل الإيجابيات والسلبيات بالملك الشرقاوي. وتبدأ الشركة عملها على 3 ملفات، الأول توزيع الحقائب الإدارية، والثاني ملف اللاعبين المواطنين الذين سيخرجون من القائمة في ظل حرص مجلس الشارقة الرياضي على عدم خروج اللاعبين من نطاق أندية الإمارة الباسمة، وهو ما سيتم ترتيبه مع المجلس الرياضي، والملف الأهم والأكبر الخاص بالأجانب خاصة في ظل الرغبة في التغيير نظراً لعدم قناعة الجماهير والإدارة بمستوى اللاعبين في الموسم الماضي بجانب أن الاحتمالات تدور حول رحيل الياباني ماسودا، الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الجاري، والبولندي أدريان الذي ينتهي عقده بداية أغسطس، وهناك اتجاه للإبقاء على المدافع البرازيلي ديجاو بينما المهاجم الفنزويلي ريفاس مستمر عقده مع الفريق لـ3 مواسم، وهو ما يعني أن هناك أجنبيين اثنين في الطريق لقلعة الملك، وهو ما سيتم حسمه هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، هدأت جماهير الملك الشرقاوي قليلاً، بعدما انتهت أمور كثيرة أعقبت الدمج وبدأ النادي يقف على أول الطريق الصحيح، بعد تشكيل مجلس إدارة النادي وتوزيع المناصب الإدارية بتشكيل شركة كرة القدم، وأيضاً شركة الاستثمار وتشكيل لجنتي الألعاب الجماعية والفردية، واعتماد ألوان الفريق والشعار الجديد الخاصة بالنادي.

وانشغلت الجماهير الشرقاوية بالشعار الجديد، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وهو من تصميم سموه، واستلهم صاحب السمو حاكم الشارقة الفكرة الأولية للشعار من شمس الشارقة التي تشرق في خورفكان وتغرب في مدينة الشارقة، واللون الأزرق بالشعار الجديد يدل على البحر في الشارقة، وستقدم فكرة الشعار لشركة متخصصة لتطويره وتصميم الشعار النهائي بما يليق بنادي الشارقة والإمارة الباسمة، ورغم التوجيهات بإسناد تطوير الشعار الجديد إلى إحدى الشركات فإن الجماهير أسرعت بتقديم العديد من التصميمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجميعها بها العديد من الأفكار الجديدة والرائعة، مع الحرص على عدم الإخلال بالتصميم المبدئي من صاحب السمو حاكم الشارقة.