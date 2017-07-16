باتنا: اخترت الوحدة بعقلي وقلبي والتعاقد تم بـ «احترافية»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قدمت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، النجم المغربي مراد باتنا والمدافع المواطن عبدالله الظنحاني إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي خاص عقد بمقر النادي صباح أمس، بعدما تم التعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية سعياً لدعم مسيرة «العنابي» في الموسم القادم المزدحم بالتحديات.

وقدم عبدالباسط محمد الحمادي مدير فريق الوحدة النجم مراد باتنا المنتظر أن يرتدي الرقم 9، والذي يمتد عقده لثلاثة مواسم، قائلاً: «يعتبر الدولي المغربي مراد باتنا - 27 عاماً، إضافة قوية للفريق لما يمتلكه من إمكانيات فنية رائعة انطلقت من حسنية أغادير وتطورت مع الفتح الرباطي المغربي ولفت الأنظار إليه مع نادي الإمارات الموسم المنصرم بعدما تمكن من إحراز 11 هدفاً في 23 مباراة خاضها مع الفريق».

وأكد الحمادي على حالة الرضا الكامل عما يقدمه باتنا في التدريبات التي يخوضها مع الفريق بشكل يومي، مشيراً إلى أن اللاعب وصل إلى أبوظبي وهم على أتم الجاهزية الفنية والبدنية مما أثار إعجاب الجهازين الفني والإداري، معرباً عن تفاؤله بأن يقدم باتنا مستويات فنية لافتة في الموسم المقبل، وأن يكون أحد أفضل المحترفين الأجانب في البطولة.

كما رحب عبدالباسط بالمدافع الصاعد عبدالله الظنحاني «22» عاماً، الذي تم التعاقد معه قادماً من نادي العروبة مشيراً إلى اللاعب يعتبر من المواهب الوطنية القادمة بقوة بعدما نشأ وترعرع في نادي العروبة كما اعتبره من المدافعين الواعدين مما أهله للانضمام إلى منتخب الشباب عام 2013 متمنياً أن يحقق الظنحاني الإضافة الفنية المطلوبة.