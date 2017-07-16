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24 ميدالية لأبطال الإمارات في «جراند سلام» للجو جيتسو
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تاريخ النشر: الأحد 16 يوليو 2017

أمين الدوبلي (طوكيو)

بحضور يوريكو كويكي حاكمة طوكيو وخالد عمران العامري سفير الدولة في اليابان، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وعدد كبير من رؤساء الوفود الدبلوماسية الصديقة وسفراء عدد من الدول العربية، توج أمس أبطال وبطلات الإمارات بـ24 ميدالية من بينها 13 ذهبية، و7 فضيات، و4 برونزيات في منافسات الجولة الأولى من «أبوظبي جراند سلام 3» للجوجيتسو التي أقيمت في صالة ماكوهاري ميس بأرض المعارض في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتوجهت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو بالشكر والتقدير إلى حكومة أبوظبي، واتحاد الإمارات للجو جيتسو على أقامة هذه الجولة للعام الثالث على التوالي في العاصمة اليابانية طوكيو، وأوضحت أن الجو جيتسو لهل شعبية كبيرة في اليابان وآسيا بالمرحلة الأخيرة من خلال اهتمام أبوظبي بها، ورئاستها للاتحاد القاري.

وقالت كويكي: باعتبارنا قبلة انطلاق لعبة الجو جيتسو في العالم منذ آلاف السنين فنحن سعداء للغاية بانتشار تلك الرياضة في مدارس أبوظبي ودخولها في كل البيوت في تجربة لم يسبقها إليها أحد في العالم، وأرحب بكل المشاركين في تلك الجولة والجولات المقبلة السنوات المقبلة بطوكيو، التي تحقق نجاحاً أكثر من ذي قبل، وأشكر أيضاً البرازيل على دورها المهم في تحويل تلك الرياضة من مجرد ممارسة إلى لعبة محترفة لها قوانين ولوائح ومنافسات، قبل أن تتولى انطلاقتها الحالية أبوظبي وتقودها إلى أفاق أرحب على المستويات العالمية، كونها توفر أفضل بيئة لإقامة المنافسات القوية في العالم، وتدعم البطولات في كل القارات، وتتبنى مطالب عشاق تلك الرياضة في اعتمادها بالمنافسات الرسمية سواء أكانت قارية أو عالمية أو أوليمبية.

وعن الدعم الكبير الذي تحظى به تلك الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شخصيا قالت كويكي: إنها رياضة ذات قيم ومبادئ، تحافظ على الصحة البدنية والنفسية للإنسان، وتكسب ممارسيها الكثير من الصفات المميزة، وتغذي الروح أيضاً، وتنعكس على سلوكيات ممارسيها في كل مناحي الحياه، ولهذا فهي تستحق الدعم والمساندة من نشر الثقافة الصحية، وتأسيس الأجيال الجديدة بشكل يجعل منهم قوة قادرة على الإضافة للمستقبل.

وكشفت كويكي آخر المستجدات في استعدادات اليابان لاستضافة طوكيو 2020 والدورة البارالمبية الشتوية قائلة: أصبحنا على بعد 3 سنوات فقط من استضافة الحدث الكبير، وفي مثل هذه الأحداث تعتبر فترة قليلة، ونعمل على قدم وساق لتوفير البنية التحتية المناسبة لاستضافة الحدث، ونرغب في تقديم دورة رائعة للعالم نيابة عن قارة آسيا، وليس بالنيابة عن اليابان فحسب، وبرغم أننا استضفنا اولمبياد 1964 إلا أنني أستطيع القول إن الوضع اختلف كثيراً، حيث زاد تعداد سكان الدولة، وأصبحت اليابان أكثر تطوراً، وأفضل أمكانات، وسوف نكون جاهزين بمدن رياضية ومرافق مميزة، وشعب محب لكل شعوب العالم، وسوف نحاول توفير كل شيء يدعم الصداقة بين الشعوب في 2020. ... المزيد
     
 

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