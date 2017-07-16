بالصور.. فرسان الإمارات أبطال مهرجان محمد بن راشد للقدرة في إيطاليا

علي الظاهري (توسكانا)

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هيمن فرسان الإمارات على ألقاب سباقات الجولة الأولى من مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في إقليم توسكانا بإيطاليا أمس، وتوجوا أبطالاً في السباقات الدولية التي أقيمت باليوم الأول من المهرجان الذي يشهد مشاركة قياسية تتجاوز 500 فارس من 44 دولة حول العالم ويختتم فعالياته اليوم بإقامة سباقي الـ 120 كم والـ 160 كم.

وتوج الفارس حمدان أحمد المري بلقب سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كم المصنف «نجمتين» على صهوة «فيشكرا جيس» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.31.52 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة «أدادجا دي بوزولس» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 4.31.55 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم عبيد العويسي على صهوة «أماندين» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 5.00.01 ساعات.