«هاري اينجل» يحلق بكأس دارلي جولاي في نيوماركت

محمد حسن (دبي)

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس، فعاليات اليوم الثالث والختامي لمهرجان «جولاي كب» الذي أقيم بمضمار نيوماركت العريق في إنجلترا، وسط حضور عدد من المسؤولين، وجمهور غفير من عشاق السباقات الإنجليزية.

وتوج المهر «هاري اينجل» لجودلفين بإشراف كلايف كوكس وقيادة آدم كيربي بطلاً للشوط الرئيس لمسافة 1200 متر على لقب سباق دارلي جولاي كب للفئة الأولى البالغة جائزته المالية 400 ألف جنيه إسترليني، بعد أن قدم أداء لافتاً، خاصة في المراحل النهائية من السباق.

ونجح «هاري اينجل» المنحدر من نسل «دارك اينجل» من التغلب على الخيول الأكبر منه سناً، والتفوق بفارق 1,25 طول عن «ليماتو»، فيما جاء في المركز الثالث «براندو»، وسجل البطل زمناً قدره 1:11:25 دقيقة.

عقب ختام الشوط، تسلم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جائزة الفوز. ونجحت المهرة الناشئة «بويتيك شارم» في تحقيق الثنائية لجودلفين، وإضافة فوز جديد لخيول الإمارات، وأكدت المهرة المنحدرة من نسل «دبوي» والفرس «سبيربيهان»، سيطرتها المطلقة كواحدة من نجوم المستقبل، حين أنجزت مهمتها بنجاح في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب سباق روسديل المخصص للمهرات المبتدئة في سن السنتين.