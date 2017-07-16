المتعة.. أن تقرأ «بورخيس» صيفاً!

حسونة المصباحي (باريس)

ثمة كتاب يمكن قراءتهم في كل الفصول. وبورخيس واحد من هؤلاء. ومؤلفاته تشبه مكتبة كونية فيها يمتزج الأدب بالفلسفة، والنثر بالشعر، والأسطورة بالواقع. وفيها تحضر ثقافات العالم القديمة والحديثة. لذلك أنا لا أمل من قراءة بورخيس في كل الفصول، خصوصاً في الصيف. وكم من مرة، حملت معي في رحلاتي الصيفية المجلد الأول أو الثاني من أعماله الكاملة الصادرة في طبعة «البلياد» الفرنسية المتخصصة في إصدار أعمال عباقرة الفكر والأدب في جميع الصور، ومن جميع الثقافات واللغات.

وأول شيء يفتنني عند بورخيس هو دقته، وقدرته السحرية على الإيجاز. ففي صفحتين أو ثلاث، يقدر أن يقدم للقارئ ما يحتاجه من معلومات عن كاتب، أو عن فيلسوف، أو عن شاعر، أو عن شخصية تاريخية، أو عن بلد ما. وفي قصيدة عن المكسيك، كتب يقول:

كم من تشابهات! السهل والفارس،

عبادة السيوف،