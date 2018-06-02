العثور على طيار حيا بعد ثلاثين عاما على إسقاط طائرته

أ ف ب

عثر على طيار حربي روسي حيا بعد نحو ثلاثين عاما على فقدان أثره جراء إسقاط طائرته خلال الوجود السوفياتي في أفغانستان واعتباره في عداد الأموات، حسبما أعلن الجمعة قدامى المحاربين الروس.

وقال رئيس اتحاد المظليين فاليري فوستروتين لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية "لا يزال حيا. إنه أمر مدهش للغاية. إنه الآن بحاجة للمساعدة".

ورفض فوستروتين، الذي يرأس الجانب الروسي في اللجنة الروسية-الأميركية لأسرى الحرب والجنود المفقودين في المعارك، الكشف عن هوية الطيار بداعي السرية.

وقال فياشيسلاف كالينين، وهو نائب رئيس منظمة قدامى المحاربين، إن الطيار الروسي أسقطت طائرته عام 1987 ويرجح أنه تخطى الستين من العمر، ويريد العودة إلى الوطن.

وأفادت الوكالة أن 125 مقاتلة سوفياتية تم إسقاطها في أفغانستان خلال الحرب التي اندلعت أواخر 1979 واستمرت حتى 1989.

ولدى انسحاب القوات السوفياتية في 1989، اعتبر 300 جندي في عداد المفقودين. ومذّاك، عثر على نحو ثلاثين منهم عاد غالبيتهم إلى روسيا.

وافادت صحيفة "كومرسنت" الروسية أن طيارا روسيا أسقطت طائرته في 1987 هو سيرغي بانتليوك من منطقة روستوف في جنوب روسيا، وكان فقد إثر طائرته بعد إقلاعها من قاعدة باغرام.