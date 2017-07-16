«أميرات ديزني» الشهيرات يخرجن عن المألوف في «رالف 2»

كاليفورنيا (رويترز)
تظهر أميرات ديزني الشهيرات مثل «سنووايت وجاسمين وموانا» بملابس رياضية ويتحدثن عن نقاط ضعفهــن، وذلك في مشهد من فيلم الرسوم المتحركة الجديد «ريك-ايت رالف 2» لتجذب اللفتة غير المألوفة الأنظار في اجتماع ديزني السنوي أمس الأول الجمعة، في جنوب كاليفورنيا.
تدور أحداث الفيلم وهو الجزء الثاني من فيلم «ريك-ايت رالف» أو (رالف المدمر) الذي عرض عام 2012 حول شخصيات ألعاب الفيديو إذ يدخل رالف وصديقتــه فانيلوب عالم الإنترنت وينتهي بهما الحال في موقع إلكتروني لديزني لتلتقي فانيلوب بعد ذلك بمجموعة من أميرات ديزني الشهيرات.
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وتظهر سنووايت في نظارة سميكة فيما تكشف الأميرة جاسمين عن حساسيتها تجاه القطط على الرغم من تربيتها لنمر في المنزل.
وكان «ريك-ايت رالف 2» جزءا من استعراض لأفلام ديزني القادمة الجاذبة لعشاق ديزني.