«أميرات ديزني» الشهيرات يخرجن عن المألوف في «رالف 2»

كاليفورنيا (رويترز)

تظهر أميرات ديزني الشهيرات مثل «سنووايت وجاسمين وموانا» بملابس رياضية ويتحدثن عن نقاط ضعفهــن، وذلك في مشهد من فيلم الرسوم المتحركة الجديد «ريك-ايت رالف 2» لتجذب اللفتة غير المألوفة الأنظار في اجتماع ديزني السنوي أمس الأول الجمعة، في جنوب كاليفورنيا.

تدور أحداث الفيلم وهو الجزء الثاني من فيلم «ريك-ايت رالف» أو (رالف المدمر) الذي عرض عام 2012 حول شخصيات ألعاب الفيديو إذ يدخل رالف وصديقتــه فانيلوب عالم الإنترنت وينتهي بهما الحال في موقع إلكتروني لديزني لتلتقي فانيلوب بعد ذلك بمجموعة من أميرات ديزني الشهيرات.

وقال جون لاستر كبير مسؤولي الابتكار في استوديوهات بيكسار ووالت ديزني أنيميشن «كانت انتقادات وجهت لحكايات أميرات ديزني لأنها تظهر الشخصيات النسائية قليلات الحيلة وبحاجة لرجل حتى ينقذهن وذلك في قصص مثل سندريلا والجمال النائم وسنووايت. لكن الحال تغير في أفلام مثل «بريف» و«موانا»، إذ كسرت الأميرات الصغيرات القواعد وصنعن مصيرهن». وتتخلى الأميرات عن فساتينهن الشهيرة، ويرتدين ملابس رياضية.

وتظهر سنووايت في نظارة سميكة فيما تكشف الأميرة جاسمين عن حساسيتها تجاه القطط على الرغم من تربيتها لنمر في المنزل.

وكان «ريك-ايت رالف 2» جزءا من استعراض لأفلام ديزني القادمة الجاذبة لعشاق ديزني.