الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

نيويورك (رويترز) -

صعدت أسعار الذهب 1.4 بالمئة إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين الجمعة بعد صدور بيانات تشير إلى ضعف التضخم الأميركي بما يعزز الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجدداً هذا العام.

واستقرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو وانخفضت مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي. ونزلت عوائد السندات وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016 بعد صدور البيانات التي جاءت أضعف من المتوقع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.96 بالمئة إلى 1228.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1901 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ 1232.76 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.3 بالمئة هو الأعلى منذ منتصف مايو.