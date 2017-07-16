مطار الغردقة الدولي يستقبل 1600 ألماني

الغردقة (د ب أ) -

استقبل مطار الغردقة الدولي أمس 1600 سائح ألماني قدموا لقضاء إجازاتهم على شواطئ محافظة البحر الأحمر، التي شهدت حادث الطعن بسكين في وقت سابق.

وقالت مصادر بالهيئة المحلية لتنشيط السياحة في البحر الأحمر، لوكالة الأنباء الألمانية إن السياح الألمان وصلوا على متن تسع رحلات دولية، حيث جرى تسهيل إجراءات الوصول لهم، وتسكينهم بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدن المحافظة.

وأضافت المصادر أن نسبة الإشغال السياحي بفنادق الغردقة، اقتربت من 65%، مؤكدة أن سوق السياحة الألماني، يعد من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة لمدن البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن محافظة البحر الأحمر استقبلت في شهر يونيو الماضي 80 ألف سائح وسائحة ألمانية.

وكان اعتداء طعن بسلاح أبيض في أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، جنوب شرق العاصمة المصرية القاهرة، نفذه شخص الجمعة أسفر عن مقتل ألمانيتين، وإصابة 4 سائحات أجنبيات أخريات، بحسب بيانات الهيئة العامة المصرية للاستعلامات.