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ارتفاع ثقة الشركات بالتصدي للقراصنة
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تاريخ النشر: الأحد 16 يوليو 2017

الرياض (الاتحاد)

على الرغم من فقدان أو سرقة ما يقرب من 1.4 مليار سجل بيانات على مستوى العالم و45.2 مليون في الشرق الأوسط خلال عام 2016، فإن الغالبية العظمى من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لا يزالون واثقين بكفاءة إجراءات الأمن الرقمي المحيطي في التصدي للمستخدمين غير المصرح لهم.

ومع ذلك تبين أن الشركات لا تستثمر بالقدر الكافي لتأمين أعمالها، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر ثقة أمن البيانات السنوي الرابع الذي صدر أمس عن شركة جيمالتو.

شارك في الدراسة 1050 خبيراً وصانع قرار في مجال تكنولوجيا المعلومات من جميع أنحاء العالم، وأظهرت معظم شركات الشرق الأوسط (٪84) ثقتها بفعالية الأمن المحيطي في إبقاء المستخدمين غير المصرح لهم خارج شبكتها.

ومع ذلك، ذكر 66٪ أنهم ليسوا واثقين تماماً بشأن أمن بياناتهم حال اختراق دفاعات الأمن المحيطي.

واستنتجت الدراسة أن الأمن المحيطي هو محور تركيز رئيسي لدى الشركات، إلا أنها لا تتحلى بالفهم الوافي بالتكنولوجيا وأمن البيانات. ... المزيد
     
 

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