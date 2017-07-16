«ديوا»: الأعمال في جبل علي لهباب على الطريق الصحيح

دبي (الاتحاد)

أحرزت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬تقدماً ‬ملحوظاً ‬في ‬مشروع ‬توريد ‬وتمديد ‬وتدشين ‬شبكات ‬نقل ‬مياه ‬رئيسية‭ ‬على ‬امتداد ‬شارع ‬جبل ‬علي ‬لهباب ‬بتكلفة ‬إجمالية ‬تصل ‬إلى ‬185 ‬مليون ‬درهم، ‬وبأطوال ‬إجمالية ‬تصل ‬الى ‬27 ‬كيلومتراً، ‬حيث ‬تعمل ‬الهيئة، ‬وفي ‬إطار ‬خطتها ‬الاستراتيجية ‬على ‬رفع ‬كفاءة ‬واعتمادية ‬شبكات ‬المياه ‬لتلبية ‬النمو ‬في ‬الطلب ‬ورفع ‬كميات ‬التدفق ‬المائي ‬لتلبية ‬النمو ‬المتسارع ‬على ‬المياه ‬في ‬مختلف ‬مناطق ‬دبي، حسب بيان أمس.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي بما يساهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضح: «تم تنفيذ نحو 14.5 كلم حتى اليوم أي ما نسبته 46% من إجمالي المشروع والذي يشمل على تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسية من الزجاج المقوى (‏GRE) ‬بقطر ‬1200 ‬ملم ‬و ‬بطول ‬27 ‬كيلومتراً ‬لرفع ‬قدرة ‬تدفق ‬المياه ‬على ‬امتداد ‬شارع ‬جبل ‬علي ‬لهباب ‬لتوفير ‬الاحتياجات ‬المتزايدة ‬من ‬المياه ‬لمناطق ‬النخيلي، ‬العوير ‬ومدينة ‬القدرة ‬،إضافة ‬إلى ‬المشاريع ‬على ‬امتداد ‬شارع ‬دبي ‬العين، ‬وإلى ‬أنظمة ‬تحكم ‬ومراقبة ‬عن ‬بعد ‬مما ‬يسمح ‬بالتحكم ‬في ‬شبكة ‬نقل ‬المياه ‬الرئيسية ‬بشكل ‬فعّال ‬على ‬مدار ‬الساعة ‬عن ‬طريق ‬صمّامات ‬آلية ‬تُدار ‬عن ‬بُعد ‬مما ‬يساهم ‬في ‬عزل ‬الأعطال ‬في ‬أقل ‬وقت ‬ممكن، ‬ويقلل ‬الفاقد ‬من ‬المياه ‬في ‬الشبكة»‬.

وأضاف الطاير: «من المتوقع الانتهاء من الأعمال الخاصة بتمديد وتدشين شبكات المياه الرئيسية وفق البرنامج المخطط له مسبقاً في مايو العام 2018».