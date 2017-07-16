«ديوا»: الأعمال في جبل علي لهباب على الطريق الصحيح

دبي (الاتحاد)
أحرزت هيئة كهرباء ومياه دبي تقدماً ملحوظاً في مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسية على امتداد شارع جبل علي لهباب بتكلفة إجمالية تصل إلى 185 مليون درهم، وبأطوال إجمالية تصل الى 27 كيلومتراً، حيث تعمل الهيئة، وفي إطار خطتها الاستراتيجية على رفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه لتلبية النمو في الطلب ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي، حسب بيان أمس.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي بما يساهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.
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وأضاف الطاير: «من المتوقع الانتهاء من الأعمال الخاصة بتمديد وتدشين شبكات المياه الرئيسية وفق البرنامج المخطط له مسبقاً في مايو العام 2018».