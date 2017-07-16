«محاكم دبي المالي العالمي» تفوز بجائزة أفضل حلول التكنولوجيا

دبي (الاتحاد)

فازت محاكم مركز دبي المالي العالمي بجائزة أفضل الحلول التكنولوجية في العام، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية لمؤتمر الجمعية الوطنية لإدارة المحاكم الذي أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن، حسب بيان أمس.

وقامت الجمعية - وهي أكبر الهيئات المتخصصة بإدارة المحاكم في العالم – باختيار المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تتيح لجميع الأطراف الوصول إلى العدالة من أي مكان في العالم، من ضمن قائمة أفضل 10 حلول تكنولوجية في العام، وذلك تقديراً لجهودها الدؤوبة في تعزيز سهولة الوصول إلى العدالة عبر تطبيق أحدث التقنيات.

وقال مارك بير، الرئيس التنفيذي المشارك وأمين عام سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: «أدركت محاكم مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسها قدرة التكنولوجيا على إثراء تجربة المحاكم من خلال تعزيز سرعة وكفاءة وسهولة إنجاز القضايا قدر المستطاع. وعلى مدى السنوات الماضية كانت محاكم المركز سبّاقة إلى إطلاق العديد من الحلول التقنية، ونحن فخورون بمواصلة إرساء معايير جديدة للتجارب الرقمية في المحاكم، وقد ساهمت المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة في توفير حلول حقيقية للأفراد والشركات الصغيرة داخل دولة الإمارات وخارجها، كما ساعدت على تعزيز الوصول إلى العدالة المنشودة عبر تمكين الأطراف من اللجوء إلى المحكمة من أي مكان في العالم تتوافر فيه شبكة إنترنت واسعة النطاق».

من جانبه، قال كيفن بولينغ، الرئيس السابق للجمعية الوطنية لإدارة المحاكم، والرئيس المشارك للجنة التكنولوجية المشتركة: «يشكل الابتكار في محاكم المركز المالي العالمي التي تعتمد نظام القانون العام باللغة الإنجليزية، المحرك الرئيسي لمساعيها الرامية إلى تبوؤ طليعة قطاع المحاكم التجارية في العالم. وفي ضوء إدراكها أن أطراف النزاعات التجارية غالباً ما يسافرون طيلة الوقت - وخصوصاً مسؤولي الشركات الصغيرة والمتوسطة- مع حاجتهم إلى إمكانية الوصول بسرعة إلى المحاكم وتسوية النزاعات سريعاً من أي مكان حول العالم، توظف المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة في محاكم مركز دبي المالي العالمي التكنولوجيا للاتصال وتسوية النزاعات وحتى إصدار الأحكام عند الضرورة. ويمثل ذلك دليلاً واضحاً على ضرورة توفير المحاكم مستقبلاً لإمكانية اللجوء إليها إلكترونياً من أي مكان وبصورة دائمة».

وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أسست محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى من نوعها في المنطقة خلال العام 2007 للبت في القضايا المنخفضة القيمة، وذلك ضمن إطار خاص وغير رسمي، ونظراً لصغر حجم الدعاوى وقلّة تعقيدها.