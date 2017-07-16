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الدولة شاركت في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية

الإمارات توقع مع كوريا أول اتفاقية اعتراف بـ «المشغل الاقتصادي»

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تاريخ النشر: الأحد 16 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الإمارات أول اتفاقية للاعتراف المتبادل مع جمهورية كوريا الجنوبية في إطار برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، خلال مشاركة الدولة في الاجتماعات الـ129 والـ 130 لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت مؤخراً في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسب بيان أمس.

ترأس وفد الدولة في الاجتماعات معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم الوفد كلاً من أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن مدير عام جمارك الشارقة، وأحمد الخييلي مدير مكتب معالي المفوض رئيس الهيئة، وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية فيها ا.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى معالي علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة مع كونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية، وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل الجمركي بين دولة الإمارات والمنظمة من خلال تبادل أفضل الممارسات وآخر التطورات الجمركية والاستفادة من الدور الريادي الذي تقوم به الجمارك الإماراتية في الدراسات التي تعدها المنظمة العالمية.

كما تطرق اللقاء إلى دور مكتب بناء المقدرة الجمركية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى الذي تستضيفه دولة الإمارات في جمارك أبوظبي، وفي هذا الصدد قدم كونيو ميكوريا الشكر لدولة الإمارات على الدور المهم الذي تقوم به في دعم وتطوير الجمارك في المنطقة .

وقال معالي المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة، إن دولة الإمارات تعد عضواً فاعلاً في برامج ومبادرات منظمة الجمارك العالمية، انطلاقاً من كونها مركزاً تجارياً إقليمياً في المنطقة، فضلاً عن دورها المحوري كلاعب تجاري مهم في خريطة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تلتزم كل الاتفاقيات المبرمة مع منظمة الجمارك العالمية، كما أنها تحرص على تطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي لتحقيق أهدافها بالارتقاء بمستوى العمل الجمركي في الدولة إلى المركز الأول عالمياً. ... المزيد
     
 

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