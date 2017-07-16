«الحفر الوطنية» تزيد أسطولها إلى 95 حفاراً

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شركة الحفر الوطنية، إحدى شركات مجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وإحدى أكبر الشركات العاملة في مجال حفر آبار النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، بالذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها، وذلك في حفل جرى تنظيمه في المقر الرئيس للشركة في أبوظبي.

ومنذ تأسيسها عام 1972، شهدت الحفر الوطنية نمواً مستمراً، ليصل عدد الحفارات التي يضمها أسطولها 95 حفاراً تملكها الشركة اليوم. كما نجحت الشركة بحفر أكثر من 7 آلاف بئر بري وبحري، بمسافة إجمالية تزيد عن 47 مليون قدم، وهي مسافة تتجاوز طول قطر الكرة الأرضية. وقد حققت الشركة تلك الإنجازات مع المحافظة على سجل مشرَف في مجال السلامة، ومثال على ذلك أتمت الحفارة البرية أن دي-17 مدة 20 عاماً، والحفار البحري ديينة مدة 15 عاما، دون أية إصابة مهدرة للوقت.

وأكد عبدالمنعم سيف الكندي، مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، رئيس مجلس إدارة شركة الحفر الوطنية، بمسيرة النجاح للحفر الوطنية، أن الشركة أسهمت بشكل كبير في تحقيق الإنجازات التي أحرزتها شركة أدنوك.

وقال الكندي «إن الحفر الوطنية لا تعتبر فقط إحدى قصص النجاح التي حققتها أدنوك، وإنما هي قصة نجاح كبيرة لدولة الإمارات، حيث إنها أسهمت إسهاما مؤثراً في نمو صناعة النفط والغاز الوطنية وفي تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، وقد تمثَل ذلك مؤخراً باستثمار 6 مليارات درهم في تصنيع حفارات بحرية متطورة تم بناؤها في دولة الإمارات». وأضاف الكندي «أن شركة الحفر الوطنية ستستمر في لعب دور مهم خلال السنوات الخمس والأربعين القادمة من خلال توفير خدمات ذات مستوى تقني عال، وبتكلفة منافسة، لصالح شركات مجموعة أدنوك، بما يساعد تلك الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية».