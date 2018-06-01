تركيا: مرشح رئاسي معتقل يحذر من الانزلاق إلى الفاشية

إسطنبول (وكالات)

قبل ثلاثة أسابيع على الانتخابات في تركيا، حذر المرشح الرئاسي المعتقل الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، من انزلاق البلاد إلى «الفاشية»، وقال، مرشح حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد لخوض الانتخابات الرئاسية، لوكالة الأنباء الألمانية «ما يعنيني هو الدفاع عن الديمقراطية ضد حكم الفرد».

وفي حال فوز الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في 24 يونيو المقبل، قال دميرطاش: «سنحاول الحيلولة دون ترسيخ الفاشية، وإلحاق المزيد من الضرر بالمجتمع».

وعبر الانتخابات المقبلة، يسعى أردوغان إلى إتمام تغيير نظام الحكم في البلاد إلى الرئاسي.

وذكر دميرطاش أن الأهداف الأهم هي إلغاء التعديلات الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ في تركيا، وقال «سأمهد الطريق من أجل العودة مجددا إلى النظام البرلماني».