الجيش الليبي: مقتل 100 إرهابي في درنة واستسلام 100 آخرين

طرابلس(وكالات)

أعلن متحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن أكثر من مائة من إرهابيي ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، أو قوة حماية درنة، قتلوا، بينما سلم مائة آخرون أنفسهم، وقال المتحدث عبد الكريم صبرا، إن الجيش تمكن من السيطرة على معظم مداخل مدينة درنة، من ناحية الغرب.

وأضاف أن الجيش سيطر على منطقة الفتايح الصناعية في درنة وعلى تلال استراتيجية تطل على حي باب طبرق. من جانبه أوضح المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري في تصريح صحفي امس، أن الألغام والمفخخات التي زرعتها الجماعات الإرهابية في المدينة هي أبرز ما يعرقل عمليات استعادة المدينة، مبيناً أنه فقد 5 ضباط من ذوي الكفاءات الكبيرة، وقرابة 20 من الأفراد، مشيراً إلى أنه وحتى هذه اللحظة 80% من الذين استشهدوا في معركة درنة كان بسبب الألغام، مؤكداً مقتل 31 إرهابياً، بينهم 8 أجانب من مصر وتونس واليمن، وأن أكثر من 22 إرهابياً سلموا أنفسهم.

بدوره، كشف معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي صلاح بوطبنجات، أن مدينة درنة تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات شهدتها خلال الأيام الماضية بين قوات الجيش والجماعات المتطرفة المسيطرة على المدينة. وأوضح بوطبنجات، في تصريح خاص لـ«بوابة أفريقيا الإخبارية»، أن من ضمن الأماكن التي يفرض الجيش الليبي سيطرته عليها بشكل كامل « الساحل الغربي، حي لميس، العمارات الكورية، معسكر بشر، ثانوية الشرطة، مصيف 1805، نادي الغوص، بيوت الشباب».

سياسياً، جدد وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية لطفي المغربي، تأكيده على التزام حكومة الوفاق بكامل بنود اتفاق باريس الذي استضافته فرنسا خلال الأيام الماضية، وأعرب المغربي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا السفيرة ستيفاني وليامز، عن تطلعه بأن تجرى الانتخابات التي اتفق على إجرائها في 10 ديسمبر المقبل على قاعدة دستورية سليمة.