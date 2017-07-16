مفاوضات «بريكست» نحو جولة جديدة في بروكسل غداً

لندن (وكالات)

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأول، أن دورة جديدة من المفاوضات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستجرى غداً الاثنين في بروكسل.

وسيلتقي وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل.

وستجري اجتماعات أخرى حتى الخميس في بروكسل، تليها جلسة عامة، ومؤتمر صحفي.

وكان ميشال بارنييه قال مؤخراً، إن مسائل تكلفة «بريكست» وحقوق المواطنين المغتربين والحدود الأيرلندية، يجب أن تحل قبل البدء بمناقشة «العلاقات المستقبلية»، مؤكداً أن المفاوضات يفترض أن تختتم بحلول أكتوبر 2018 لتتمكن كل الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائي بحلول مارس 2019.