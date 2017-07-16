وزارة الطاقة: أول أطلس جيولوجي ذكي يطلق في الإمارات قريباً

السيد حسن (الفجيرة)

قالت وزارة الطاقة، إنها بصدد إصدار أطلس جيولوجي شامل للصخور والمعادن في الدولة، وإن نسب الإنجاز باتت كبيرة، كما تعمل على إصدار خرائط جيولوجية ذكية هي الأولى على مستوى الدولة، وتشمل كل المعلومات والبيانات والأبحاث الجيولوجية التي أجريت بوساطة الوزارة، بما يشكل إفادة كبيرة للمستثمرين في مجال الصخور والتعدين، ورافداً دقيقاً للعاملين في مجال الأبحاث العلمية الجيولوجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً، في مقر مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بحضور المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة، وخالد علي الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في الوزارة، ويوسف تيسير جوابرة مستشار التعدين فيها.

وقال خالد الحوسني: «إن الاجتماع تناول نسبة الإنجاز في مسح الصناعات الاستخراجية التعدينية في إمارة الفجيرة وتنفذه الوزارة، والذي وصل إلى 70‎‎%»، لافتاً إلى أن الوزارة أوشكت على إصدار أطلس للصخور والمعادن في الدولة، وعدد من الخرائط الجيولوجية الذكية، والتي تشمل كل البيانات والمعلومات والأبحاث الجيولوجية لأول مرة في الدولة، وقد أنجزت نسبة كبيرة منها حتى الآن. وبحثت الوزارة مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية خلال الاجتماع، سبل التنسيق والتعاون في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للوزارة، للأعوام 2017 - 2021، فيما يختص بعلوم الأرض والثروة المعدنية، وذلك في إطار حرص المؤسسة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتنفيذ رؤية الإمارات 2021.

من جانبه، أكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، التطرق لدراسة الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية في الدولة، واستعراض الدراسة التي أعدتها الوزارة سابقاً عن جيولوجية دولة الإمارات، والتكوينات المعدنية الموجودة فيها، والفرص المحتملة لإقامة مشاريع تعدينية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التحضيرات المشتركة لتنظيم ملتقى الفجيرة الدولي السادس للصخور الصناعية والتعدين، وتشكيل لجنة تنظيمية ولجنة علمية للملتقى، إضافة إلى مناقشة التنسيق بين الوزارة والمؤسسة بخصوص المشاركة في معرض ومؤتمر التعدين الذي يعقد أكتوبر المقبل.