مصرع 12 إرهابياً بضربة أميركية في الصومال



تاريخ النشر: السبت 02 يونيو 2018 واشنطن (أ ف ب) قتل 12 من عناصر حركة الشباب الإرهابية الصومالية امس الخميس في ضربة جوية شنها الجيش الأميركي في إطار الهجوم الذي يقوده على هذه المجموعة وفق ما أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا امس الجمعة. وقال الجيش الأميركي في بيان إن الضربة شنت على بعد حوالى خمسين كلم جنوب غرب مقديشو من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العملية. وأكد عدم مقتل أي مدني. وأضاف أن «القوات الأميركية ستواصل اللجوء إلى كل التدابير المسموح بها والمناسبة لحماية المواطنين الأميركيين واحتواء التهديدات الإرهابية». وهذه الضربة الأميركية هي الحادية عشرة منذ بداية العام على الإرهابيين الشباب.