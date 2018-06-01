عاهل الأردن يوجه الحكومة بوقف تعديل أسعار المحروقات والكهرباء

جمال إبراهيم، وام (عمان)

وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر يونيو الحالي والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات ومجلس الهيئة والبالغة تكلفته على الخزينة 16 مليون دينار. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس الوزراء في كتاب وجهه للوزراء أنه وبإيعاز من جلالة الملك عبدالله الثاني يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل كبير بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط 77 دولارا في شهر مايو الماضي. يذكر أن لجنة تسعير المحروقات تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2008 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب كمراقب.

وكانت الوكالة أوردت في وقت سابق خبر رفع «سعر بنزين أوكتان 90 إلى 860 فلسا (نحو 1,2 دولار) للتر الواحد بدلا من 815 فلسا (نحو 1,14 دولار)، والبنزين أوكتان 95 إلى 1100 فلس للتر (1,55 دولار) بدلا من 1050 فلسا (نحو 1,4 دولار)». وتم رفع سعر «مادتي الكاز والسولار إلى 645 فلسا للتر (0,91 دولار) بدلا من 615 فلسا (0,87 دولار)». وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام. وتجمع أكثر من ألف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء (وسط عمان) الليلة قبل الماضية وحتى ساعات فجر أمس الجمعة محتجين على القرار، فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر الأمن للاستعانة برافعات لإزالتها من الطريق.