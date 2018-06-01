84 عسكرياً أميركياً بالكويت في الحجر الصحي بسبب مرض «نوروفيروس»

الكويت(د ب أ)

ذكرت صحيفة كويتية، أمس، أنه تم وضع 84 عسكرياً أميركياً في الحجر الصحي بسبب إصابتهم بمرض «نوروفيروس» وتفشيه بين الجنود الأميركيين المتمركزين في الكويت. وأوضحت صحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر امس أن القيادة المركزية للجيش الأميركي تسعى جاهدة حالياً لمحاولة محاصرة ومعالجة تلك العدوى التي ظهرت أولا في معسكري «عريفجان» و«بوهرينج».

وبحسب الصحيفة، فإنه تم حتى الآن تشخيص وعزل 84 جندياً في الكويت ممن ظهرت عليهم أعراض الإصابة بذلك المرض الفيروسي المعدي الذي يصيب الجهاز الهضمي ومن بين أعراضه الغثيان والتقيؤ والإسهال والمغص والخمول، كما يمكن أن يحدث ارتفاعاً طفيفاً في درجة حرارة الجسم، ووفقاً لمصادر طبية، فإن هذا المرض لا يشكل تهديداً على حياة المصاب به، وذلك على الرغم من كون أعراضه وتأثيراته حادة نسبياً.

وقالت المصادر، إن العدوى بدأت في الظهور يوم الجمعة الماضي بعد الإبلاغ عن إصابة 3 جنود بها في معسكري عريفجان وبوهرينج، ثم تزايدت حدتها لاحقاً عندما استدعى الأمر تأجيل إقلاع 3 رحلات جوية كانت متجهة من الكويت إلى الولايات المتحدة بعد اكتشاف مزيد من الحالات المصابة بين الجنود الذين كانوا يستعدون للسفر على متن تلك الرحلات.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي القيادة المركزية الأميركية قرروا تأجيل تلك الرحلات الثلاث إلى وقت لاحق وإحالة جميع الجنود المصابين بالعدوى إلى الحجر الصحي في داخل المعسكرين إلى أن يتم حصر الوباء وكبح تفشّيه. يُشار إلى أن مرض «نوروفيروس» ينتقل من خلال الأطعمة ومياه الشرب، وتبدأ أعراضه في الظهور بعد فترة حضانة في الجسم تتراوح بين 12 و48 ساعة.