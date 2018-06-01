السيسي يؤدي اليمين لولاية رئاسية ثانية اليوم



تاريخ النشر: السبت 02 يونيو 2018 القاهرة (وكالات) يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية عن مدة ولايته الرئاسية الثانية اليوم أمام مجلس النواب (برلمان). وقرر رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، دعوة المجلس للانعقاد في جلسة خاصة، مشيرا إلى أن الجلسة ستعقد في الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، عملاً بحكم المادة (144) من الدستور، والمادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري. ونظم الدستور المصري، أداء الرئيس لليمين الدستورية حيث جاء في مادته 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يُعقد المجلس «جلسة خاصة» يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، فيما تنص المادة 144 من الدستور على أنه «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.