عندما تصنع الأزمات النجاح المدوي

إعداد: محمد شمس الدين

قد تكون البداية بسيطة، حتماً لا تنزعج ولا تتخوف البتة، فهكذا يولد العظماء، وهكذا تسطر الشركات بل حتى الأفكار المتواضعة، قصص النجاح لتتحول لأيقونات ونماذج مضيئة يحتذي خطاها الكثير من الراغبين في النجاح.

إنها باختصار قصص نجاح الشركات العملاقة التي كانت يوماً فكرة، ثم تحولت لتحد ومغامرة، هي مراحل من النجاح والتميز، وأيضاً الفشل المرير والسقوط المتكرر، لكنها كلها خلطة تضمن بناء صرح عالمي قد يطلق عليه في نهاية المطاف مصطلحات براقة كـ«أفضل شركة في العالم» أو «شركة عابرة للقارات»، أو ربما المدهش في عالم الأعمال الاستثمارات المترامي الأطراف، إن تفوق قيمة أصولها الاستثمارية، ميزانيات دول وحكومات مجتمعة.

لا شك أن السجل حافل والقائمة تطول ما دامت التحديات قائمة فالصانع الرئيس لنجاح شركات الأعمال هو كلمة التحديات والمخاطر.

نتحدث اليوم عن قصة نجاح شركة لامست بنجاحها آفاق الشهرة المدوية، بل لامست أيضاً وهو الأهم تغير مفاهيم النجاح في قطاع الاستثمار في الغذاء، بعد أن باتت كل شوارع مدن العالم الشهيرة تحمل علامة سلسلة مطاعمه الشهيرة وهي مطاعم «صب واي» للشطائر.