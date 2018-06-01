بيع «لؤلؤة الأسد النائم» بـ320 ألف يورو

لاهاي (أ ف ب)

بيعت أكبر لؤلؤة طبيعية وجدت في المياه العذبة كانت ملكاً للإمبراطورة الروسية كاترين الثانية، في مزاد نظم في هولندا، بسعر 320 ألف يورو (370 ألف دولار تقريباً). وأكدت دار المزادات «فندوهويز» على موقعها الإلكتروني، أن «اللؤلؤة بيعت بسعر 320 ألف يورو».

واللؤلؤة هذه معروفة باسم «سليبينج لايين بيرل» (لؤلؤة الأسد النائم) بسبب شكلها، ويبلغ طولها سبعة سنتيمترات تقريباً ووزنها نحو120 جراماً، وقد تشكلت على الأرجح خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر في المياه الصينية في نهر اللؤلؤ عند مصب بحر الصين الجنوبي على ما يظن. وتفيد دار «فيندوهويز» للمزادات أنها واحدة من أكبر ثلاث لآلئ طبيعية معروفة في العالم.

وقد اشتراها تاجر ياباني، وقدرت قيمتها بين 340 و540 ألف يورو (بين 400 ألف و637 ألف دولار).

وقرابة عام 1765، نقلت إلى باتافيا، أي جاكرتا عاصمة إندونيسيا اليوم، من قبل تاجر هولندي. وبعد 13 سنة، عرضت في مزاد في أمستردام واشترتها الإمبراطورة الروسية كاترين العظمى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن دار المزادات. واحتفظت كاترين الثانية بهذه اللؤلؤة في قصر أرميتاج في سان بطرسبورج حتى عام 1796. وخلال المرحلة المضطربة التي تلت وفاة كاترين الثانية، اختفت اللؤلؤة، وعثر عليها لاحقاً في بولندا. واشترى مصمم مجوهرات هولندي اللؤلؤة عام 1865 وبقيت ضمن عائلته على مدى أجيال، وقد اشترتها عام 1979 «شركة اللؤلؤ في أمستردام» لغرض البحث التاريخي.