محمد بن زايد وبوتين يوقعان إعلان شراكة استراتيجية بين الإمارات وروسيا

موسكو (وام)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الروسي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، أمس، في الكرملين بالعاصمة موسكو.
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وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك وثيق لنا منذ سنوات في منطقة الشرق الأوسط، واليوم سنوقع على إعلان الشراكة الاستراتيجية، لتكون خطوة أخرى في سبيل تعزيز العلاقات بيننا».
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