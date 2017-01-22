دبي (الاتحاد)

وقعت «دبي الجنوب» و«ديار للتطوير» مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع عقاري جديد متعدد الاستخدامات، وذلك في المنطقة السكنية في دبي الجنوب على مساحة 1.27 مليون قدم مربعة. وقع مذكرة التفاهم عن دبي الجنوب أحمد الأنصاري، المدير التنفيذي بالإنابة بدبي الجنوب، وعن «ديار للتطوير» سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من مديري الإدارات من الجانبين.

وسيكون المشروع مناصفة بنسبة 50% لكلا الطرفين، ويشمل وحدات سكنية وتجارية متنوعة ومحلات بيع التجزئة ومرافق ضيافة، وسيتم تطوير المشروع على عدة مراحل وفقاً لخطة زمنية محددة.

بدوره، قال أحمد الأنصاري «يسعدنا الترحيب بـ «ديار للتطوير» كجزء من مجتمعنا المزدهر، وشريك نجاح جديد في «دبي الجنوب». وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يعبر عن عمق التزامنا ببناء وجهة استثنائية، ومكان ملائم للعمل والعيش الاستثمارات، مشيراً أن دبي الجنوب لا تقتصر كونها مجرد مدينة عصرية، بل إنها تقدم أسلوب حياة جديدا ومتميزا، يتيح لمئات الآلاف من المقيمين، ولآلاف الشركات الجديدة، آفاقاً غير محدودة للنمو والازدهار.

وأكد الأنصاري أهمية العمل على تطوير مشاريع استراتيجية قادرة على تلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية في ظل الزيادة المتسارعة في عدد المستثمرين والعاملين في دبي الجنوب.

ومن جانبه، أعرب سعيد القطامي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع«دبي الجنوب»، والتي تشكل بدورها امتداداً للخطط الاستراتيجية التي تنتهجها«ديار للتطوير» لتوسيع نطاق أعمالها. وقال:«تمثل دبي الجنوب جزءاً هاماً من الامتداد الحيوي لإمارة دبي. وبدورنا، فإن توقيع هذه المذكرة يجسد مدى تماشي خططنا الاستراتيجية مع الأجندة الحكومية الهادفة إلى إيجاد مجتمع عمراني حيوي يعكس مدى التطور والإلهام الذي يتحلى به المجتمع المحلي إلى جانب النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده إمارة دبي. ونجحت «ديار للتطوير» خلال مسيرتها في تطوير ما يزيد على سبعة ملايين قدم مربعة من العقارات في دبي والتي أسهمت بعكس جزء من الوجه الحضاري للدولة، وجعلها وجهة عالمية بارزةً لاستقطاب الزوار للعيش بها».