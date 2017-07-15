نيويورك.. سباق محتدم للرضع

نيويورك- أ ف ب

هو سباق يمرح فيه الجميع ويجوز فيه استخدام الألعاب وزجاجات الحليب يجمع كل سنة نحو 30 رضيعا في نيويورك حول سجادة ممتدة على 10 أمتار مربعة يتسابق الصغار على اجتيازها وسط صيحات الأهالي المتحمسين.

القاعدة الوحيدة المطبقة في هذا السباق هي أن أي محاولة للوقوف على الرجلين تؤدي إلى استبعاد الطفل من المسابقة، أي ما يعني ضمنا حظر مشاركة الأطفال الذين تخطوا سنتهم الثانية.

لكن ما عدا هذا القيد، كل شيء مسموح، من مصاصات وألعاب وحتى هواتف خلوية يحركها الأهل للفت انتباه أولادهم، ويمكن أيضا دفع الأطفال المترددين قليلا من الخلف. والمحفزات متوفرة على أنواعها، بما فيها زجاجات الحليب والحلويات الموضوعة عند نقطة الوصول.

وما من ساعات توقيت لتسجيل الوقت المستغرق لاجتياز الأطفال الذين يرتدون لباسا أخضر عليه رقم مسافة ثلاثة أمتار.

وينطلق طفل بقوة قبل أن يتوقف فجأة في منتصف المسار ليتأمل الحشود المحيطة به من كل الجهات والتي ترفع هواتفها الخلوية. ويبدأ آخر في البكاء، في حين يذهب طفل ثالث في الاتجاه المعاكس.