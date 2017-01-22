عام الخير والنماء

محمد المهري*

عبر التاريخ أطلق القادة العظام المبادرات التي نشرت الخير، وكانت عنوان الدولة العظيمة، فدولة تكثر مبادراتها تنمو وترتقي، فمنذ تأسيس دولتنا التي كانت فتية، ووالدنا زايد الخير، جُبل على إطلاق المبادرات، وورثه من بعده قادة تتلمذوا على يد معلم كبير حكيم.

فلا تمر الشهور إلا ومبادرة هنا وأخرى هناك، يطلقها قادة إماراتيون كرام، فيتعلم منهم القاصي والداني، وحتى الصين تعلمت.

الأذكياء هم من ستتطور مفاهيمهم مع هذه المبادرة وفي هذا العام.

والشركات الذكية عام الخير فرصتهم للمنافسة وتوسعة حصصهم السوقية، وزياد زبائنهم.

الذكي من سيسحب البساط من تحت منافسيه ويجذب عملاءهم إليه، كل ذلك وأكثر لو بادرت هذه الشركات الطموحة بتقديم خدمات وحملات ترويجية مميزة وذكية تتماشى وعام الخير.