مستشارون أميركيون وقوات عراقية يتسلمون السيطرة على جبل سنجار

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري أمس، أن قوة عسكرية عراقية ومستشارين عسكريين أميركيين تسلموا الشريط الحدودي بين العراق وسورية شمال غربى الموصل. وقال الجبوري إن «قوة من الجيش العراقي من الفرقة 15 والفرقة 9 ومستشاريين أميركيين تسلموا الشريط الحدودي بين العراق وسوريا غرب محافظة نينوى».

وأضاف أن «القوة العراقية والمستشارين الأميركيين دخلوا قرى أم جريص وأم الذيبان وتل صفوك لتأمين الشريط الحدودي الممتد من صحراء قضاء سنجار إلى صحراء قضاء البعاج غرب الموصل»، موضحاً أنه من المؤمل أن تنشئ القوة قاعدة عسكرية ثابتة لها على جبل سنجار. ويكتسب جبل سنجار الذي يبلغ ارتفاعه 1400 متر أهمية استراتيجية لوقوعه وإشرافه على الحدود العراقية السورية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على «داعشية خطيرة» في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. ونقل بيان لمركز الإعلام الأمني، نقلته وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن، أن فوج الرد السريع الأول «سوات» التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة منذ انتهاء عمليات تحرير نينوى قبض على «داعشية خطيرة» في مناطق جنوب الموصل. وأضاف البيان أن «الداعشية كان لها دور كبير في قتل سيدتين من زوجات منتسبي الشرطة في قرية اللزاك».وفي السياق، أفاد مصدر في الشرطة العراقية أمس، بمقتل مدني بهجوم مسلح قرب منزله جنوب غربي العاصمة بغداد. وقال المصدر إن مسلحين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة للصوت تجاه مدني قرب منزله في الرضوانية جنوب غربي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي».

وأعلن مركز الإعلام الامني، أمس، عن ضبط معمل لصناعة العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم «داعش» جنوب الموصل. وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان إنه «بجهود متميزة، فإن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وضمن مهامها في البحث عن مخابئ ومستودعات ومعامل أسلحة عصابات داعش الإرهابية وبعملية نوعية نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى أحد معامل تصنيع العبوات الناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة الملوثة بناحية العبور جنوب الموصل».

وأضاف رسول، أن «القوة ضبطت بداخله 1223 قنبرة هاون عيار 120 ملم و243 قنبرة هاون عيار 82 ملم و93 قذيفة مدفعية مختلفة و38 طلقة مدفع من عيار 57 ملم و35 قنبرة هاون عيار 60 ملم و9 عبوات ناسفة مسلكة و6 قذائف مدفع جهنم».