مستشارون أميركيون وقوات عراقية يتسلمون السيطرة على جبل سنجار

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
أعلن الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري أمس، أن قوة عسكرية عراقية ومستشارين عسكريين أميركيين تسلموا الشريط الحدودي بين العراق وسورية شمال غربى الموصل. وقال الجبوري إن «قوة من الجيش العراقي من الفرقة 15 والفرقة 9 ومستشاريين أميركيين تسلموا الشريط الحدودي بين العراق وسوريا غرب محافظة نينوى».
وأضاف أن «القوة العراقية والمستشارين الأميركيين دخلوا قرى أم جريص وأم الذيبان وتل صفوك لتأمين الشريط الحدودي الممتد من صحراء قضاء سنجار إلى صحراء قضاء البعاج غرب الموصل»، موضحاً أنه من المؤمل أن تنشئ القوة قاعدة عسكرية ثابتة لها على جبل سنجار. ويكتسب جبل سنجار الذي يبلغ ارتفاعه 1400 متر أهمية استراتيجية لوقوعه وإشرافه على الحدود العراقية السورية.
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وأعلن مركز الإعلام الامني، أمس، عن ضبط معمل لصناعة العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم «داعش» جنوب الموصل. وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان إنه «بجهود متميزة، فإن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وضمن مهامها في البحث عن مخابئ ومستودعات ومعامل أسلحة عصابات داعش الإرهابية وبعملية نوعية نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى أحد معامل تصنيع العبوات الناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة الملوثة بناحية العبور جنوب الموصل».
وأضاف رسول، أن «القوة ضبطت بداخله 1223 قنبرة هاون عيار 120 ملم و243 قنبرة هاون عيار 82 ملم و93 قذيفة مدفعية مختلفة و38 طلقة مدفع من عيار 57 ملم و35 قنبرة هاون عيار 60 ملم و9 عبوات ناسفة مسلكة و6 قذائف مدفع جهنم».