أربيل: قوة عسكرية تركية تقتحم قرية كردية

باسل الخطيب (أربيل)

كشفت مصادر كردية محلية، عن دخول قوات تركية، مجهزة بمعدات عسكرية ثقيلة، إحدى قرى قضاء سوران بمحافظة أربيل، مساء أمس الأول، بذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأكدت المصادر أن الجيش التركي يعتزم البقاء في القرية لأهمية موقعها. وقال شهود عيان من أهالي قرية «برميز» التابعة لناحية سيدكان بقضاء سوران، إن مجموعة من الجنود الأتراك «دخلوا قريتهم، بآلياتهم من عجلات ودبابات»، فيما أفاد مختار القرية، عبد الرزاق أحمد، بأن القوة التركية التي كانت تضم ضابطين ومجموعة من الجنود، «تواصلت مع الأهالي وتناولت طعام الإفطار عندهم»، مشيراً إلى أن القوة التركية «انسحبت من القرية، وتمركزت في محيطها في إطار سعيها ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني». وكانت مصادر كردية أكدت أن الجيش التركي أقام 7 مقرات في منطقة سيدكان، يتواجد فيها أكثر من ألف جندي.

وتقع قرية «برميز» في حدود ناحية سيدكان، التابعة لقضاء سوران، وهي أكبر قرى سيدكان، ويسكن فيها أكثر من 200 عائلة.