تعزيزات عسكرية كردية إلى القامشلي بعد تصريحات الأسد



تاريخ النشر: السبت 02 يونيو 2018 دمشق (د ب أ) قال مصدر أمني في قوات سورية الديمقراطية «قسد» إن مدينة القامشلي تشهد توتراً كبير بعد تصريحات رئيس النظام بشار الأسد حول تسليم مناطق سيطرة قسد لنظامه، مضيفاً إلى أن المدينة شهدت تعزيزات عسكرية كردية. وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «وحدات الحماية الكردية جلبت تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات مكافحة الإرهاب من مدينة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة إلى مدينة القامشلي مساء أمس الأول، بسبب التطورات الأمنية في المدينة وريفها القريب». إلى ذلك كشفت مصادر سورية أن «قيادياً في قوات سورية الديمقراطية من منطقة تل حميس جنوب مدينة القامشلي انشق عن قوات قسد وسلم نفسه لحاجز للنظام السوري في قرية ذبانة».