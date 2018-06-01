البنتاغون تحذر الأسد من مهاجمة حلفاء واشنطن

واشنطن (أ ف ب)

حذرت وزارة الدفاع الأميركية رئيس النظام السوري بشار الأسد من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب والأكراد الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال شرق سوريا.

وقال الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي من هيئة الأركان للصحافة «يجب على أي طرف منخرط في سوريا أن يفهم أن مهاجمة القوات المسلحة الأميركية أو شركائنا في التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية». وذكّرت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت بأنّ الجيش الأميركي ينتشر في سوريا من أجل قتال تنظيم «داعش». وقالت في مؤتمر صحفي «رغبتنا ليست الانخراط في الحرب الأهلية السورية». وخلال مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، تم بثها أمس الأول، قال الأسد «باتت المشكلة الوحيدة المتبقية في سوريا هي قوات سوريا الديمقراطية».

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، وقد خاضت معارك عنيفة ضد «داعش» في عدد من هذه المناطق لا سيما الرقة، وتمكنت من طرده منها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية.