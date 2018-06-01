تجدد الاشتباكات في عفرين



تاريخ النشر: السبت 02 يونيو 2018 حلب (وكالات) شهدت مدينة عفرين بريف حلب، عودة الاقتتال إلى أحياء المدينة، حيث دارت اشتباكات عنيفة جرت بين مقاتلي «الجبهة الشامية» من جهة، ومسلحين من عشيرة عربية منحدرة من ريف حلب الشمالي الشرقي من جهة أخرى، وسط اتهامات للأخير من قبل «الجبهة الشامية» بموالاتهم للمسلحين الأكراد، وأكدت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات ترافقت مع استهدافات متبادلة بشكل مكثف في المدينة بين الطرفين، ما تسبب بسقوط خسائر بشرية من المدنيين ومن مقاتلي الطرفين، حيث أكدت المصادر للمرصد أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، فيما تمكنت «الجبهة الشامية» من أسر مسلحين من الطرف الثاني، وسط محاولات من الفصائل الأخرى الموجودة في المدينة، ومن الشرطة العسكرية التركية السيطرة على الوضع.