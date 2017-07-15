الميليشيات تنهب المساعدات في المحويت

عدن (الاتحاد)

تواصل الميليشيات الانقلابية في اليمن نهب المساعدات الإنسانية المقدمة لرفع معاناة الأسر المتضررة والمحتاجة التي تواجه أوضاعا صعبة جراء الحرب الدائرة في البلد.

واحتجزت الميليشيات كميات من المساعدات في محافظة المحويت، شمال غرب العاصمة صنعاء، قدمها فاعلو خير من المملكة العربية السعودية ومخصصة للأسر الفقيرة والمحتاجة في منطقة باحش بمديرية ملحان.

وأشار مصدر محلي إلى أن مليشيات الحوثي والمخلوع صالح احتجزت أكثر من ألف كرتونة من التمر ورفضت السماح بتوزيعها للأسر الفقيرة، مضيفا «أن الميليشيات تطالب بدفع مبالغ مالية كبيرة تحت مبرر الجمارك حد قولها من أجل السماح بتوزيع هذه المساعدات الإغاثية.

ودأبت الميليشيات المسيطرة على محافظة المحويت على نهب المساعدات الإغاثية وتسخيرها لصالح أعمالها العسكرية وبيع أجزاء منها في الأسواق المحلية تحت مبرر دعم المجهود الحربي والتصدي للعدوان.